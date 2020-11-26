Lüks cipteki kavgada 3 kişi ölmüştü! Soruşturmada yeni detaylar

Olay, dün saat 13.00 sıralarında EsenT. Mahallesi, Şahinbey Caddesi’nde meydana geldi. Emlak alım satım işiyle uğraşan Nihat T., Mehmet A. ve Mustafa T.'nin bulunduğu lüks cip, Şahinbey Caddesi üzerinde sağa yanaşıp durdu. Üçlü arasında cipte yaşanan tartışmanın ardından ruhsatsız tabancanın ateşlenmesiyle arka koltukta oturan Nihat T., yanındaki koltuktaki Mehmet A. ile sürücü koltuğundaki Mustafa T. başlarından vuruldu. Nihat T. ile Mustafa T. olay yerinde, ağır yaralanan Mehmet A. ise hastanede hayatını kaybetti.

PARMAK İZİ TABANCADA

Olay yerindeki ilk incelemede cesetlerin duruşundan ve mermilerin gidiş yönünden Nihat T.'nin, Mustafa T. ve Mehmet A.'yi silahla vurduktan sonra intihar ettiğini değerlendiren polis ekipleri, tabancada Mehmet A.'nın parmak izinin belirlenmesi üzerine cinayetleri Mehmet A.'nın işleyip ardından intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durmaya başladı. Cinayeti kimin işlediğinin, ölenlerin gömlekleri üzerinde yapılacak barut izi raporundan sonra belirleneceği kaydedildi.

1,8 MİLYON TL ALACAĞI VARMIŞ

Diğer yandan Mehmet A.'nın iddiaya göre, Nihat T. ile Mustafa T.'ye 1 milyon 800 bin TL civarında para verdiği, geri istemesine rağmen alamadığı kaydedildi. Antalya Adli Tıp Morgu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Mustafa T., Nihat T. ve Mehmet A.'nın cenazeleri bugün yakınları tarafından alındı. Cenazelerin alındığı sırada yakınları gözyaşı döktü. Genç bir kızın ‘Babam babam’ diye ağlayarak gözyaşı dökmesi ise yürekleri dağladı.