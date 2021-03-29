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  4. Lüks cipten pompalıyla ateş açtı: Yaralılar var!

Lüks cipten pompalıyla ateş açtı: Yaralılar var!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, cipin içerisinden husumetlisine pompalı tüfekle açan kişi, kısa sürede yakalandı. Olayda saçmaların isabet ettiği 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Çamlaraltı Mahallesi'ndeki Çamlık Bulvarı üzerinde meydana geldi. Adnan A. (19), kullandığı lüks cipin içinden bulvar üzerinde yürüyen husumetlisi olduğu öğrenilen Teoman D.'ye doğru tüfekle iki el ateş edip kaçtı. Olayda Teoman D. ve Halil Necip B. bacaklarından, ismi öğrenilemeyen bir kadın ise omzuna isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan Adnan A.'yı kısa süre içerisinde olay yerine yakın bir bölgede yakalayarak gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada, olayda kullanılan pompalı tüfek, 8 fişek, tabanca ve 11 mermi ele geçirildi.

DHA

Etiketler pamukkale silahlı saldırı pompalı tüfek
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