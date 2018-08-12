Lüks otomobil TIR'a girdi: 2 ölü, 2 yaralı

Konya’da kavşakta, TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürüsü Ömer Deniz (48) ile oğlu Mehmet Fırat (9) öldü, eşi Gülhan (42) ile kızı Yağmur İdil Deniz (7) ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aslım Caddesi'nde meydana geldi. Ömer Deniz yönetimindeki 33 SL 864 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapan Hüseyin Bulut yönetimindeki 63 TK 793 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil, dorsenin altına girdi. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ömer Deniz, eşi Gülhan, çocukları Mehmet Fırat ve Yağmur İdil Deniz araçta sıkıştı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sürücü Ömer Deniz, ambulansla kaldırıldığı Beyhekim Devlet Hastanesi'nde, oğlu Mehmet Fırat ise Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Gülhan Deniz ile Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülen Yağmur İdil Deniz'in durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Polis, TIR şoförü Hüseyin Bulut'u gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.