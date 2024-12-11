Lüks rezidansta kanlı kavga: 1 ölü

Trabzon'da bir rezidansın 6'ncı katındaki dairede alacak nedeniyle çıkan kavgada tabancayla vurulan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.00 sıralarında Yomra ilçesi Kaşüstü Mahallesi'ndeki lüks bir rezidansta B.S.'ye ait 6’ncı kattaki dairede meydana geldi. Aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan E.B. ve B.S. tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine B. S., tabancayla B.'nu göğsünden vurdu. Şüpheli B.S., polisi arayarak ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese sağlık ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde B.'nun yaşamını yitirdiği tespit edildi. Savcılık ve olay yeri incelemesi sonrası E.B.'nun cansız bedeni, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. B. S., gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.