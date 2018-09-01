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  4. 01 Eylül 2018 10:29

Lüks villaya yapılan fuhuş baskınında şoke eden görüntü

Ankara'da bir lüks villaya düzenlenen fuhuş operasyonunda, 15 kişi gözaltına alındı.

Lüks villaya yapılan fuhuş baskınında şoke eden görüntü
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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi İncek Mahallesi'nde lüks bir villada masaj salonu adı altında fuhuş yaptırıldığı ihbarını alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, söz konusu adrese gitti.

Villayı bir süre dışarıdan takibe alan polis, eve çok sayıda kişinin girip çıktığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonda, kadınlara fuhuş yaptırdığı iddia edilen şüpheliler Mehmet Ali S. ve Haydar L. ile 5'i kadın13 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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