Maaşındaki kesintiyi nafaka kesintisi sanmıştı, gerçek hapse girince ortaya çıktı

Adana Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan bir temizlik işçisinin başına gelenler, "bu kadarı da olmaz" dedirten bir hukuk skandalını gözler önüne serdi. Maaşından 2 yıl boyunca "nafaka" adı altında kesinti yapılan işçi, paranın aslında şirketin borçları için kullanıldığını ancak eski eşi kendisini hapse attırınca öğrendi.

Adana’da temizlik işçisi H.D., 2 yıl boyunca maaşından yapılan nafaka kesintilerinin aslında icra dosyasına yatırılmadığını acı bir tecrübeyle öğrendi. Eski eşinin şikayetiyle hapse giren H.D.'ın parasının, çalıştığı şirket tarafından SGK prim ödemelerinde kullanıldığı ortaya çıktı. Şirket yetkilisine hapis cezası verilirken, avukat Nazan Akça'dan tüm çalışanlara hayati uyarı geldi: "Mutlaka icra dosyanızı kontrol edin!"

Adana’da yaşayan 60 yaşındaki temizlik işçisi H.D., hayatının şokunu yaşadı. 2013 yılında eşinden boşanan ve maaşının dörtte birine nafaka haczi konulan H.D., her ay düzenli olarak maaş bordrosunda "nafaka kesintisi" ibaresini gördü. Ancak bu paraların hiçbiri eski eşinin eline geçmedi.

Kendi Parasını Ödemediği İçin Hapse Girdi

Eski eşinin "nafaka ödenmiyor" şikayeti üzerine hakkında icra davası açılan talihsiz işçi, paranın maaşından kesildiğini iddia etse de yasal süreçte paranın icra dairesine ulaşmadığı saptandı. Nafaka borcu yükümlülük olduğu için hapis cezası alan H.D., bir süre cezaevinde yattı ve borcu tekrar ödeyerek özgürlüğüne kavuşabildi.

Skandal İtiraf: "Zorluk Yaşadık, SGK Primlerine Kullandık"

H.D.’ın avukatı Nazan Akça aracılığıyla açtığı davada gerçekler ortaya çıktı. Adana Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan şirketin yetkilisi H.İ.Y., mahkemede önce "Mali zorluklar yaşadık, işçinin nafaka kesintilerini SGK prim ödemelerinde kullandık" dedi; ardından olaydan haberi olmadığını öne sürdü.

Yargıtay’dan Onaylı Hapis Cezası

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi, şirket yetkilisine 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçundan 1 yıl 8 ay hapis ve 5 bin lira adli para cezası verdi. Sanığın itirazı üzerine üst mahkemeye taşınan karar, Adana Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onanarak kesinleşti.

Çalışanlar İçin "Nafaka ve İcra" Uyarısı

Avukat Nazan Akça, benzer mağduriyetlerin yaşanmaması için çalışanlara şu altın tavsiyelerde bulundu:

- Maaş pusulasında "kesildi" yazması, paranın icra dairesine yattığı anlamına gelmez.

- Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden icra dosyalarını düzenli olarak kontrol ederek ödemelerin yapılıp yapılmadığını teyit etmeli.

- Normal borçlar taahhüt verilmedikçe hapis cezası doğurmazken, nafaka borcu yasal bir yükümlülüktür ve ödenmediği takdirde doğrudan hapis cezasıyla sonuçlanabilir.

İHA