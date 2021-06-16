Maçka Parkı'ndaki saldırgana tahliye

İstanbul'da bulunan Maçka Parkı'nda geçen yıl 11 Haziran'da psikiyatri asistanı Süleyman D.'yi kırık cam şişesiyle ağır yaralayan ve 15 yıla kadar hapsi istenen sanığın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Emrah D., cezaevinden SEGBİS'te yaşanan sorun nedeniyle bağlanamadı. Şikayetçilerin de katılmadığı duruşmada, sanık D.'nin avukatı Abdulvahap Dağ, "Üç celsedir adli tıp kurumu raporu bekliyoruz. İlk yardım müdahalesi olmasaydı ölüp ölmeyeceği sorulmuş. Mahkemenizin eylemlere değil de neticeye baktığını görüyoruz. Halbuki sanığın eylemlerine bakılmalıdır.

Müvekkilim olay yerini terk ederken müşteki için ambulans istemiştir, pişman olduğunu ve eyleminin yaralamaya değil, korkutmaya dönük olduğunu belirtmiştir. Bir seneyi aşkın tutukludur, tutuksuz yargılanmasını talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme, sanık Emrah D.'yi, tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak, tahliye etti. Yurt dışına çıkış yasağı getirilen D.'ye en yakın karakola giderek, imza vermesi yönünde adli kontrol getirildi. Duruşma ertelendi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Maçka Demokrasi Parkı’nda 11 Haziran 2020 tarihinde meydana gelen olayda, bir hastanenin psikiyatri bölümünde asistan olarak çalışan Süleyman D.’in 2 kadın meslektaşıyla parkın kapısına yürüdüğü, sanık Emrah D. ile laf atma yüzünden tartıştığı anlatılıyor. Emrah D.’ın elindeki içki şişesini kırarak, D.’nin boğazını kestiği kaydedilen iddianamede, 12 Haziran'da tutuklanan sanık Emrah D. hakkında, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

DHA