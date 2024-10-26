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Maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
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Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti.

Amasra ilçesine bağlı Tarlaağzı köyündeki özel kömür madeni ocağında, saat 13.30 sıralarında, yerin 300 metre altında çalışma yapıldığı sırada tavan çöktü. Ferdi T. (37), göçük altında kaldı. Diğer işçilerin haber vermesi ile tahlisiye ekipleri, T.'yi göçük altından çıkardı. İşçi, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ağır yaralı olarak kaldırıldığı Amasra Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, T.'nin 1 yıldır maden işçiliği yaptığı öğrenildi. 

DHA

Etiketler bartın maden ocağı Goçük
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