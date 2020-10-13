Maden ocağında göçük: Ölü ve yaralılar var!

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Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Çomu köyündeki özel bir kömür madeni ocağında sabah saatlerinde metan gazı sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte göçük oluştu, 4 işçi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan çalışmayla 1 işçinin cansız bedenine ulaşılırken, 3 işçi ise yaralı kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerden 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
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