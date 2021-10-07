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Maden ocağında göçük! Ölü ve yaralılar var

Maden ocağında göçük! Ölü ve yaralılar var

Hakkari'de, bir maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi hayatını kaybederken 1 işçi de ağır yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında merkeze 20 kilometre mesafede bulunan Üzümcü köyünde faaliyet gösteren özel bir firmaya ait çinko demir maden ocağında meydana geldi. İşçiler Fedai Büyüköztürk, Zekeriya Yıldız ve Bünyamin Gökalp, meydana gelen göçükte toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda arama- kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Göçükten çıkarılan işçilerden Büyüköztürk ve Yıldız'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, Gökalp ise yaralı olarak ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. 

Etiketler maden ocağı maden ölüm göçük
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