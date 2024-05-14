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Maden ocağında göçük: Ölü ve yaralılar var

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Zonguldak’ta özel olarak işletilen bir maden ocağında meydana gelen göçükte kalan 2 işçiden biri hayatını kaybetti.

Göçük öğlen saatlerinde Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel olarak işletilen bir maden ocağında meydana geldi. S.O. (31) ile Ş.Z. (42) isimli işçilerin yerin 15 metre altında çalışma yaptıkları sırada henüz belirlenemeyen bir sebeple göçük meydana geldi. İşçiler için mesai arkadaşları tarafından kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Zonguldak’ta özel olarak işletilen bir maden ocağında meydana gelen göçükte kalan 2 işçiden biri hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Göçükten kurtarılarak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen S.O. tedavi altına alındı.

Zonguldak’ta özel olarak işletilen bir maden ocağında meydana gelen göçükte kalan 2 işçiden biri hayatını kaybetti.

Yaklaşık bir saat süren kurtarma çalışmalarının ardından kurtarılan Zurnalı ise ağır yaralı olarak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ekiplerin kalp masajı yaparak ambulanstan acil servise ulaştırdığı Zurnalı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden maden işçisi hastane morguna kaldırıldı.

Zonguldak’ta özel olarak işletilen bir maden ocağında meydana gelen göçükte kalan 2 işçiden biri hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA , İHA

Etiketler maden ocağı Goçük ocakta göçük ölü yaralı
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