Maden ocağından 45 bin TL çaldılar!

Zonguldak'ta özel bir maden ocağından 45 bin liralık eşya çalan 3 kişi, jandarma ekiplerinin operasyonu ile suçüstü yakalandı. Zanlıların 16 ayrı evden hırsızlık olayının da failleri olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Köroğlu köyü mevkisindeki özel bir maden ocağının şantiyesinde yaklaşık 45 bin TL değerinde hırsızlık olayı yaşandı.

Maden ocağının havalandırma motoru, maden vinci, vagon, vinç motoru, ocak havalandırma, lağım tabancası, kesim motoru, lağım sehpası, soba, hilti, kompresör tabancası, kamyon kaloriferi, tokmak, maca demiri, araba kar zincirleri, kompresör malzemelerinin çalındığı ihbarı üzerine JASAT timleri ile müşterek olarak operasyon düzenlendi. Şüpheli şahıslar Ş.K. (42), C.K. (19) ve B.D. (29), malzemelerle birlikte suçüstü yakalandı. Yakalanan şüphelilerin çok sayıda hırsızlık olayının faili olduğu tespit edildi. Elvanpazarcık beldesinde 2017, 2019 ve 2020 yıllarında meydana gelen üç hırsızlık olayı, Kozlu ilçesinde 2017 yılında meydana gelen evden hırsızlık olayı, Çaycuma ilçesinde 2019 yılında meydana gelen iki ayrı evden hırsızlık olayı, Devrek ilçesinde 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında 9 ayrı evden hırsızlık olayı, Kdz. ilçesinde 2018 yılında evden hırsızlık olayı olmak üzere toplam 16 faili meçhul olayın faili oldukları tespit edilen şüpheliler, ifadelerinde de gerçekleştirdikleri hırsızlık olaylarını itiraf etti. İşlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Zonguldak M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.



Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) olayları teknolojik imkanlardan istifade ederek aydınlattığı öğrenildi.