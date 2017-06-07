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  4. 07 Haziran 2017 08:57

Magandalar biri kadın, 3 kişiyi vurdu

Elazığ’da çıkan silahlı kavgada olayla alakası olmayan ve tesadüf eseri oradan geçen biri kadın 3 kişi vurularak yaralandı.

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Olay, kent merkezinde öğretmenevi ile Ahmet Aytar Meydanı arasındaki insanların yoğun olarak kullandığı kaldırımda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimlikleri belirlenemeyen kişiler arasında çıkan kavgada silahlar çekildi. Ateş açılması sonucu olay yerinden geçen Canan Acar, Yusuf Altınbaş ve Vahit Özcan kurşunların hedefi oldu.

Yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Yaralılar müdahale edenlerden biri üzerindeki kıyafetini çıkartarak ilk yardımda bulunması dikkat çekti. Vatandaşların haber verdiği sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı.Yaralananların çıkan olayla bir bağlantısının bulunmadığı, tesadüf eseri oradan geçtiği öğrenildi.Polisin şüphelileri tespit etmek için çalışmalara başladığı bildirildi.
Şüphelilerin kaçtığı olayla ilgili polis çevre güvenliğini alıp inceleme yaptı.

Olaya tanıklık eden Furkan Özdemir ,” Yolda arkadaşla yürürken silah seslerini duyduk. Kalabalığın sağa sola kaçmaya başladığını gördük. İki grup birbirine sıkarken siviller yaralandı. Yaralılardan birisi kadındı ve karnından yaralanmış, alnından da kurşun sıyırmıştı. Yaralılardan biriside dizinden vurulmuştu. Diğer bir kişiyi de kurşun sıyırmıştı”diyerek gördüklerini anlattı. 

İHA

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