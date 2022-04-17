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Magandalar çocuk parkında dehşet saçtı

Magandalar çocuk parkında dehşet saçtı

Karaman'da, çocuk parkına pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 10 yaşındaki bir çocuk yaralandı.

Tabduk Emre Mahallesi 1589 Sokakta meydana gelen olayda içinde 4 kişinin bulunduğu otomobilden inen 1 kişi, yaklaşık 100 metre ilerideki çocuk parkına doğru pompalı tüfekle 9 el rastgele ateş açtı.

Tüfekten çıkan saçmalar parkta oynayan çocuklardan Ali Mert Y.'nun vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Magandalar da otomobille hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis  ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Ali Mert, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, plakadan yola çıkarak  otomobilin yerini tespit etti ve  araçtaki Remzi E., Volkan Ç., Talha B. ve Mustafa D.'yi gözaltına aldı.

Otomobilde yapılan aramada suç aleti pompalı tüfek de ele geçirildi. Polis tüfeği kullanan magandayı belirlemek için çalışmasını sürdürüyor.

DHA

Etiketler çocuk parkı pompalı tüfek
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