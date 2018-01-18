Magandalar köpeği bıçaklayıp, kemerle dövdüler !

Taksim’de alkollü oldukları iddia edilen 1’i kadın 4 kişi, sokakta uyuyan Suriye uyruklu çocukların köpeklerini önce bıçakladı ardından da kemerle dövdü. Dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, olay sonrası yaralı köpek veteriner hekim tarafından tedavi altına alındı



Olay, geçtiğimiz pazartesi saat 03.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Kuyu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bebek yaşta annesini, 2 yıl önce babasını kaybederek 2015 yılında Türkiye’ye sığınan ve hiçbir yakını olmayan 14 yaşındaki Muhammet Ali arkadaşlarıyla birlikte sokaklarda yaşamaya başladı.

En büyük dostu olan “Paşa” ismini verdiği köpek ve yavrusuyla yaşayan Ali, sokakta uyuduğu esnada alkollü oldukları öğrenilen 1’i kadın 4 şahıs yanına geldi. Çocukları uyandıran şahıslar onlardan köpeğinin yavrusunu istedi. Ali’de şahıslara, “Onlar arkadaşım, benimle kalacaklar” diyerek köpeği vermedi.

Paşa isimli köpek şahıslara havlamaya başladı. Bunun üzerine saldırganlardan 3’ü kemerleriyle Paşa’ya ve yavrusuna vurmaya başladı. Vurmakla yetinmeyen saldırganlardan biri Paşa’yı bıçaklayıp ardından da kemerle dakikalarca dövdü. Sırtında 20 santimetrelik derin bir yarık oluşan köpek, kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar ise kayıplara karıştı.

Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.Görüntülerde magandalar önce çocuklara saldırıyor.Ardından köpeği bıçaklayıp kemerle dövüyor.

KÖPEK TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olayın ardından Muhammet Ali, çevresinden yardım istedi. O esnada olay yerinden geçen ve dansçı olduğu öğrenilen Aslı Can, yaralı köpeği alıp veteriner hekime götürdü. Sırtına dikiş atılan köpeğin yarası tedavi altına alındı. 1-2 ay sonra tedavisi bitecek olan köpeğin daha sonra tekrardan Muhammet Ali’ye verileceği öğrenildi. Öteyandan olayla ilgili emniyette herhangi bir başvuru olmadığı öğrenildi.

"TEK ARKADAŞIM O"

Olay hakkında konuşan Muhammet Ali, “Gece 1’i kadın 4-5 kişi geldi kemerle dövdüler. Alkol almışlar, gelir gelmez hemen saldırdılar. Paşa bıçaklandı, o da bir şey yapamadı. Şu anda Paşa belediye tarafından tedavi ediliyor. 1-2 ay sonra geri gelecek. Onlarla yatıyoruz, kalkıyoruz. Et veriyoruz her şeylerini biz yapıyoruz. Arkadaşım gibi seviyorum, tek arkadaşım o. Bizi çok korumaya çalışıyor. Geçen gün adam bizi sopayla dövmek istedi, köpek hemen havladı adam da korktu kaçtı” dedi.