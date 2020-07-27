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  4. 27 Temmuz 2020 16:16

Mağaza müdürüne maske dayağı!

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, mağaza müdürü maske takması için uyardığı kişinin saldırısına uğradı. Başına askı demir ile darbe alan Salih Ergün tedaviye alındı.

Mağaza müdürüne maske dayağı!
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Olay, öğle saatlerinde Gölcük Merkez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde meydana geldi. Bir giyim mağazasının müdürü Salih Ergün, bayram alışverişi için ailesiyle birlikte mağazaya gelen müşteriyi maske takması için uyarınca tartışma çıktı. Bu sırada mağazada elbiselerin asıldığı askının demirini yerinden çıkaran müşteri, Salih Ergün’e saldırdı. Başına darbe alan Ergün yaralanırken, mağaza çalışanlarının ihbarı üzerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. Başı kanlar içerisinde kalan Ergün, yapılan ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, saldırganı gözaltına aldı.

DHA

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