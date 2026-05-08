Mağazadaki sapıktan kadın çalışana iğrenç taciz kamerada! Önce taciz sonra...

Eskişehir'de bir takı mağazasına müşteri kılığında giren 45 yaşındaki bir kişi kadın çalışana kabusu yaşattı. Önce fiziksel tacizde bulunan, ardından kasanın önünde cinsel organını teşhir eden şahıs, sivil polislerin müdahalesiyle ters kelepçe yapılarak gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, mağdur kadın yaşadığı dehşet anlarını anlattı: "Sürekli olay kafamda dönüyor, panik atak halindeyim."

Eskişehir, İsmet İnönü-1 Caddesi üzerinde bulunan bir takı mağazasında yaşanan iğrenç olay, yargıya taşındı. Müşteri gibi davranıp çalışanları oyalayan saldırgan, "Basit cinsel saldırı" suçundan tutuklandı.

Diyerek Kandırdı Dün saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda M.A.D. (45), takı mağazasına girerek çok sayıda ürün alacağını söyledi. Mağaza çalışanı Y.Y. (28), müşteriye yardımcı olmak isterken önce fiziksel tacize uğradı. Kolyeye bakma bahanesiyle kendisine dokunulduğunu belirten Y.Y., "İlk başta ne olduğunu anlayamadım, daha sonra daha baskın bir şekilde dokundu" dedi.

Durumdan şüphelenen ve dışarıdaki sivil polislere işaret eden genç kadın, ürünlerin barkodunu okutmak için kasanın başına geçti. Bu sırada oturmak için tabure isteyen şahıs, kasanın tam karşısında cinsel organını teşhir etmeye başladı. Y.Y.'nin tepki gösterip bağırması üzerine içeri giren emniyet güçleri, zanlıyı suçüstü yakaladı.

"Sırıtarak Bakmaya Devam Etti"

Yaşadığı travmayı anlatan mağdur kadın, zanlının ekip aracında ve hastanede bile kendisiyle kilitli bir şekilde göz teması kurup sırıttığını söyledi. Gece boyunca uyuyamadığını belirten Y.Y., "Kanım dondu çünkü olay gündüz vakti, içeride müşteriler varken oldu. Bu adamın daha önce de benzer vakaları varmış. Umarım hak ettiği cezayı alır" diyerek adalet çağrısında bulundu.

Cezaevine Gönderildi

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anına ilişkin güvenlik kamerası kayıtları ise dava dosyasına en güçlü delil olarak girdi.

"Sepetleri uzatırken ilk başta göğüs kısmıma bir temasta bulundu"

Başından geçen olayı anlatan Y.Y., "Öncelikle adam içeriye müşteri olarak girdi. Sonrasında toplu alışveriş yapacağım deyip bütün ürünleri eliyle almaya başladı ve ürünleri taktığımız demirlere kadar her yer yerlere saçılarak ürünleri almaya başladı. Biz de çoklu satış olacağından kaynaklı sepetler uzatmaya başladık. Sepetleri uzatırken ilk başta göğüs kısmıma kolyeme bakma bahanesiyle bir temasta bulundu. Ben ilk ne olduğunu anlayamadım. Sonrasında ürünleri almaya devam etti. Sonra bir kere daha aynı temasta bulundu, bu sefer daha baskın bir şekilde dokundu. Sonra, 'O kolyeniz çok güzelmiş' falan dedi. Ben ise, 'Siz ne yapıyorsunuz?' dedim" ifadelerini kullandı.

"Kasada ürünlerle ilgilenirken bir baktım, orada hayasızca hareketler gerçekleştiriyordu"

Dışarıdaki sivil polislere durumu bildirdiğini anlatan Y.Y., "Polislerden içeriye gelmelerini istedim. Onlar geldiler, adamın hareketlerini incelemeye başladılar. Sonra adam, 'Bütün alacaklarımı tamam, ben bunları alacağım' dedi. Bizi kasaya kilitledi. Bu arada o kişi, 'Ben burada bekleyebilir miyim, bir tabureniz var mı?' dedi. Ben de tabure verdim, o oraya oturdu. Kasada ürünlerin barkodlarını okutuyordum, sayılarını sayıyordum. O esnada, 'İsterseniz siz dışarıda bekleyin' diyecekken bir baktım, adam orada hayasızca hareketler gerçekleştiriyordu. Sonra zaten bağırdım "Siz ne yapıyorsunuz?" dedim. Sonra hemen polisler döndü geldi. Anında kamera kayıtlarını istedim. Hemen kamera kayıtları geldi, polislere gösterdim. Sonrasında hemen kelepçe yapıp adamı arabanın içerisine aldılar" diye belirtti.

"Kanım dondu, çünkü olay gündüz saatlerinde içeride insanlar varken oldu"

Şahsın ekip aracının içerisindeyken de kendisi ile göz temasını sürdürdüğünü dile getiren mağdur kadın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Saçma bir şekilde sırıtıyordu. Sonrasında hastaneye gittik, hastanede de denk geldiğimizde yine bana kilitli bir şekilde bakıyordu. Kötü hissediyorum, zaten gece uyuyamadım, sürekli olay kafamda dönüp duruyor ve sürekli kendimi sıkıyorum, panik atak halindeyim. Kanım dondu çünkü gündüz gerçekleşti, içeride insanlar varken oldu. Saat dört çeyrek gibi başladı, 16.30-16.50'ye kadar sürdü. Bu adamın zaten daha önce böyle bir vakası da varmış. İnşallah böylelerinin cezası verilir."

İHA