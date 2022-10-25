  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Mahalle bekçisi eşini sokak ortasında vurdu

Mahalle bekçisi eşini sokak ortasında vurdu

Mahalle bekçisi eşini sokak ortasında vurdu
Güncelleme:

Ankara'da bekçi Bülent U. (31), boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında tabanca ile vurarak yaraladı.

Olay, dan akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Başak Mahallesi 1699’ncu Sokak'ta meydana geldi. Tuğba U., çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev yapan 9 yıllık eşi Bülent U. ile 1 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşamaya başladı. Tuğba U., daha sonra 1 çocuğunun babası eşinden boşanmak için dava açtı. Tuğba U., boşanma aşamasında eşinin sürekli kendisini rahatsız etmesi üzerine uzaklaştırma kararı aldırdı.

Bülent U., dün konuşmak için eşiyle bir araya geldi. Çift arasında tartışma çıktı. Bülent U., tartışma sırasında üzerindeki tabancayı çıkarıp, sokak ortasında eşinin bacaklarına 3 el ateş etti. Tuğba U., kanlar içinde yere yığılırken, Bülent U. koşarak uzaklaştı. Bülent U.'nun olay yerinden uzaklaşması çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tuğba U., ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tuğba U.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Şüpheli Bülent U. ise polisin yaptığı çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor

DHA

Etiketler ankara
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Anneannesini kaybeden Demet Özdemir'in paylaşımı tepki çekti
Dolandırıcılıkta akılalmaz yöntem! Saniyeler içinde şifreleri ele geçiriyorlar
Reytingleri sildi süpürdü! İşte haftanın en çok izlenen dizisi
Mesaj attığı kızın kardeşleri sokak ortasında dehşeti yaşattı
Fakıbaba'nın ''Arsaları sattılar'' dediği başkan sessizliğini bozdu
WhatsApp'tan erişim sorunu açıklaması
Cumhur İttifakı'nda çatlak! Bahçeli'den AK Partili Mahir Ünal'a sert sözler
Güneş tutulması burçları nasıl etkileyecek? En şanssız burç ikizler!
Osmangazi Köprüsü'nde intihar! Veda videosu çektiği ortaya çıktı
Güneş tutulması başladı! İşte ilk görüntüler