Mahalle meydanında tartıştığı babasını tabancayla öldürdü

İzmir'in Kınık ilçesinde bir kişi, kahvehane önünde tartıştığı babasını tabancayla öldürdü.

Olay, saat 09.00 sıralarında, kırsal Yayakent Mahallesi'nde meydana geldi. Annesi 3 ay önce yaşamını yitiren, psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen A.M. ile babası M.M. arasında mahalle meydanındaki kahvehane önünde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. A.M., yanındaki tabancasını babasına doğrultup peş peşe ateşledi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan M.M., yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde M.M.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. M.M.'nin cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, A.M.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.

DHA