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  4. 05 Temmuz 2019 10:22

Mahalleli esrarengiz 2 kişi için nöbet tutuyor

Sivas'ta mahallelerinde evleri gözetledikleri iddia edilen 2 kişiyi bulmak isteyen mahalle sakinleri, günlerdir ellerinde sopalarla nöbet tutmaya başladı.

Mahalleli esrarengiz 2 kişi için nöbet tutuyor
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Sivas’ın Şeyhşamil Mahallesi’nde yaklaşık 2 haftadır evleri gözetledikleri düşünülen esrarengiz 2 kişi, mahalleye korku saldı. Birçok kişi tarafından fark edilip polise ihbar edilen bu 2 kişi bir türlü yakalanamadı. Mahallenin gençleri yaklaşık bir haftadır ellerinde sopalarla sabahlara kadar nöbet tutuyor. Mahalle sakinleri, sapık olduğu düşünülen 2 kişinin biran önce yakalanması için kolluk kuvvetlerinden yardım istiyor.



Mahalle sakinleri, “Mahallemizde yaklaşık 2 haftadır şüpheli 2 kişi dolaşıyor. Evleri gözetliyorlar. Mahalle sakinleri korku içerisinde. Gece uyumaya korkuyoruz. Bu nedenle sabahlara kadar mahallede nöbet tutuyoruz. Polisimizden biran önce bu iki kişinin bulunmasını istiyoruz” dediler.



İHA

sivas , mahalle
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