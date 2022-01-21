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Mahallenin korkulu rüyasıydı! Suçüstü yakalandı

Mahallenin korkulu rüyasıydı! Suçüstü yakalandı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı iki mahallenin korkulu rüyası haline gelen hırsız son işinde suçüstü yakalandı.

Olay, Mustafakemalpaşa ilçesi Orta ve Züferbey mahallelerinde meydana gelen çok sayıda hırsızlık olayını araştıran ilçe emniyeti, bölgede pusu kurarak hırsız avına çıktı. Bölgede pusuya yatan Asayiş Büro Amirliği ve devriye ekipleri Mehmet K. (26) isimli şahsı hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı. Özellikle tek katlı müstakil evlerde hırsızlık yaptığı öğrenilen hırsızlık şüphelisinin son bir haftada 8 ikametten hırsızlık yaptığı öğrenildi. Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şüpheli emniyetteki sorgusunda suçlarını itiraf ederken çıkarılmış olduğu adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

Etiketler hırsız suçüstü bursa
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