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Mahalleyi ayağa kaldıran taciz iddiası! Polis havaya ateş açtı

Mahalleyi ayağa kaldıran taciz iddiası! Polis havaya ateş açtı

İstanbul Avcılar'da bir çocuğun taciz edildiği iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı. 2 ailenin karıştığı kavgayı ayırmak isteyen polis ekipleri havaya ateş açtı.

Olay, Avcılar Nalbant Sokak’ta saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir çocuğun taciz edildiği şüphesi mahalleyi karıştırdı. Çocuğun yakınları ile taciz ettiği öne sürülen kişi arasında kavga çıktı. Kavga kısa sürede büyüyerek tüm sokağa taştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırmaya çalıştı. Tarafları ayırmakta zorlanan polis ekipleri havaya ateş açtı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan şüpheli şahıslar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İHA

Etiketler avcılar taciz kavga
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