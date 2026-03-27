Mahkeme anne terliğini ''silah'' saymıştı; istinaf mahkemesinden emsal bir karar çıktı!

Denizli'de Türkiye gündemine oturan ve "anne terliği silah sayılır mı" tartışmalarını yeniden alevlendiren davada, hukuk dünyasını yakından ilgilendiren bir viraj dönüldü. 82 yaşındaki kadının torununa terlikle vurduğu gerekçesiyle aldığı 4 yıllık hapis cezası, istinaf mahkemesi tarafından bozuldu.

Denizli'de yaşayan 82 yaşındaki A.K. hakkında, 9 Ağustos 2024'te birlikte yaşadığı torunu A.V.'a (18) dışarı çıkmasını engellemek amacıyla terlikle vurduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Denizli 12. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık A.K.'ı "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçunun alt soya karşı "silah" sayılan terlikle işlendiği gerekçesiyle 5 yıl hapis cezası vermiş, takdir indirimle 4 yıl 2 aya düşürmüştü. Karar İstinaf mahkemesine taşınandı.

Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, dosya kapsamı ve taraf beyanlarını değerlendirerek alt soya karşı silah zoruyla kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçunun oluşmadığına karar verdi.

Kararda, olayın kısa sürede sona erdiği ve A.V.'ın hareket özgürlüğünün hukuken suç oluşturacak düzeyde kısıtlanmadığı belirtildi.

A.K.'ın eyleminin "kasten basit yaralama" kapsamında değerlendirilebileceği vurgulanarak yerel mahkeme kararı bozuldu, dosya yeniden incelenmek üzere geri gönderildi.

İHA

Kuyumcudan altın alacaklar dikkat! İslam Memiş'ten ezber bozan uyarı
Kuyumcudan altın alacaklar dikkat! İslam Memiş'ten ezber bozan uyarı
60 kilo verip bambaşka biri olan güzel oyuncudan evlilik sinyali...
60 kilo verip bambaşka biri olan güzel oyuncudan evlilik sinyali...
Türkiye'nin yaşam kalitesi en yüksek 5 şehri belli oldu! Zirvede sürpriz bir kent var
Türkiye'nin yaşam kalitesi en yüksek 5 şehri belli oldu! Zirvede sürpriz bir kent var
Sosyal medyanın tesettürlü fenomeninin estetiksiz hali tartışma başlattı
Sosyal medyanın tesettürlü fenomeninin estetiksiz hali tartışma başlattı
Sevgilisine ateş ederken arkadaşını vurdu, intihar etti!
Sevgilisine ateş ederken arkadaşını vurdu, intihar etti!
Gözaltına alınan ünlüler hakkında karar verildi: 4 isim tutuklandı!
Gözaltına alınan ünlüler hakkında karar verildi: 4 isim tutuklandı!
Ekranların güzel oyuncusundan herkesi ağlatan itiraf
Ekranların güzel oyuncusundan herkesi ağlatan itiraf
Cep'te ''oh be'' dedirtecek düzenleme: O mesaj ve aramalar yasaklanıyor!
Cep'te ''oh be'' dedirtecek düzenleme: O mesaj ve aramalar yasaklanıyor!
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Didem Soydan'ın ifadesi ortaya çıktı Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Didem Soydan'ın ifadesi ortaya çıktı Bir belediyeye daha rüşvet operasyonu: Başkan da dahil 12 gözaltı var! Bir belediyeye daha rüşvet operasyonu: Başkan da dahil 12 gözaltı var! APP plaka cezalarında işler değişti; ceza plakayı basanlara kesilecek! APP plaka cezalarında işler değişti; ceza plakayı basanlara kesilecek! Kutsal topraklara gideceklerdi, yolun sonu karakolda bitti! Kutsal topraklara gideceklerdi, yolun sonu karakolda bitti! Kötü koku ihbarı mide bulandıran gerçeği ortaya çıkardı: Tam 7 kamyon dolup taştı! Kötü koku ihbarı mide bulandıran gerçeği ortaya çıkardı: Tam 7 kamyon dolup taştı! Tam 600 yıllık tarihi Osmanlı sırrı restorasyon sırasında ortaya çıktı! Tam 600 yıllık tarihi Osmanlı sırrı restorasyon sırasında ortaya çıktı! Akaryakıtta indirim müjdesini unutun; tarihin en büyük zammı geliyor! Akaryakıtta indirim müjdesini unutun; tarihin en büyük zammı geliyor! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Güneşe kanmayın, kış geri geliyor! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Güneşe kanmayın, kış geri geliyor! Atatürk'ün imzasının son halini görenler gözlerine inanamadı! Atatürk'ün imzasının son halini görenler gözlerine inanamadı! Yeşilçam'ın ''Bayan Bacak'' lakaplı güzelinin son hali üzdü: Alkışlar sustu, çaresizlik başladı... Yeşilçam'ın ''Bayan Bacak'' lakaplı güzelinin son hali üzdü: Alkışlar sustu, çaresizlik başladı...
Evdeki misafirlerinin yanında bağladığı eşini döve döve öldürdü! Evdeki misafirlerinin yanında bağladığı eşini döve döve öldürdü! Eğlence mekanına silahlı saldırı, biri iş insanı 2 kişi öldü, 3 de yaralı var! Eğlence mekanına silahlı saldırı, biri iş insanı 2 kişi öldü, 3 de yaralı var! Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Fikret Orman'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Fikret Orman'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı Ankara'da çocukların kemerli sopalı akran zorbalığına 2 tutuklama! Ankara'da çocukların kemerli sopalı akran zorbalığına 2 tutuklama! Marmaris Belediyesi’nde gece yarısı operasyonu! Marmaris Belediyesi’nde gece yarısı operasyonu! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun açıklamasına eski Milli futbolcudan sert yanıt TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun açıklamasına eski Milli futbolcudan sert yanıt Mevsimler değişti, Türkiye'nin eşsiz lezzeti tam 3 ay erken ''merhaba'' dedi Mevsimler değişti, Türkiye'nin eşsiz lezzeti tam 3 ay erken ''merhaba'' dedi Tarihi Bereket Tanrısı heykelcikleri için ''müstehcenlik'' şikayeti tüm esnafı yaktı! Tarihi Bereket Tanrısı heykelcikleri için ''müstehcenlik'' şikayeti tüm esnafı yaktı! Romanya'yı devirdik sıra Kosova'da... A Millilerimiz adını play-off finaline yazdırdı Romanya'yı devirdik sıra Kosova'da... A Millilerimiz adını play-off finaline yazdırdı