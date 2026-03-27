Mahkeme anne terliğini ''silah'' saymıştı; istinaf mahkemesinden emsal bir karar çıktı!

Denizli'de Türkiye gündemine oturan ve "anne terliği silah sayılır mı" tartışmalarını yeniden alevlendiren davada, hukuk dünyasını yakından ilgilendiren bir viraj dönüldü. 82 yaşındaki kadının torununa terlikle vurduğu gerekçesiyle aldığı 4 yıllık hapis cezası, istinaf mahkemesi tarafından bozuldu.

Denizli'de yaşayan 82 yaşındaki A.K. hakkında, 9 Ağustos 2024'te birlikte yaşadığı torunu A.V.'a (18) dışarı çıkmasını engellemek amacıyla terlikle vurduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Denizli 12. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık A.K.'ı "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçunun alt soya karşı "silah" sayılan terlikle işlendiği gerekçesiyle 5 yıl hapis cezası vermiş, takdir indirimle 4 yıl 2 aya düşürmüştü. Karar İstinaf mahkemesine taşınandı. Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, dosya kapsamı ve taraf beyanlarını değerlendirerek alt soya karşı silah zoruyla kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçunun oluşmadığına karar verdi. Kararda, olayın kısa sürede sona erdiği ve A.V.'ın hareket özgürlüğünün hukuken suç oluşturacak düzeyde kısıtlanmadığı belirtildi. A.K.'ın eyleminin "kasten basit yaralama" kapsamında değerlendirilebileceği vurgulanarak yerel mahkeme kararı bozuldu, dosya yeniden incelenmek üzere geri gönderildi. İHA