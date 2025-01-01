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  4. Mahkemeden banka kredisi dolandırıcılığında emsal karar

Mahkemeden ''dolandırılan kadın, adına çekilen krediden mesul değil'' hükmü

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Türkiye'de en sık görülen dolandırıcılık türlerinden biri olan "adına banka kredisi çekme" dolandırıcılığında, dolandırıcıların tuzağına düşen ve adına banka kredisi çekilen kadının başvurusu sonucunda "dolandırılan kişi adına çekilen krediler" ile ilgili emsal bir karar verildi.

Antalya'da D.Ç.'i (52) banka görevlisi gibi arayan dolandırıcılar, bilgilerini alıp adına 2 bankadan kredi çekti. Tüketici mahkemesi, adına çekilen krediden kaynaklı D.Ç.'in borçlu sayılmadığına, bankaya ödediği 9 bin 400 liralık kredi taksit tutarının geri ödenmesine hükmetti.

Antalya'da banka görevlisi gibi davranarak D.Ç.'i telefonla arayan dolandırıcılar, kredi kartı aidatını hesabına yatıracağını söyledi. Parayı hesaba yatırıp D.Ç.'in güvenini kazanan dolandırıcılar, bilgilerini aldıkları kadın adına 2 bankadan kredi çekti. Kredi çekilen ikinci bankadan arayan görevlinin ikazıyla dolandırıldığını anlayan D.Ç., yaşadığı olayı yargıya taşıdı.

Banka iletişim numarası gibi görünen bir hattan arandığını anlatan D.Ç., "0850'li bir numaradan arandım. 'Kredi kartı aidatı ödemesi yapacağız' diyerek IBAN numaramı istediler, ardından hesabıma parayı yatırdılar. Çok karmaşık ve laf kalabalığı ile geçen bir konuşmaydı. Konuşmanın devamında 'Bu paranın devamı var' denildi. Başka bankadan IBAN numarası istediler. Bir bankadaki hesabımın da IBAN numarasını verdim. Fakat arka planda benim adıma iki bankadan kredi çekmişler. Telefon trafiği 20 dakika sürdü. 20 dakikanın sonunda ikinci bankanın uyarısıyla adıma kredi çekildiğini öğrendim" dedi. D.Ç., kendisini dolandıranlardan şikayetçi oldu.

MAĞDURİYETİNİ MAHKEMEYE TAŞIDI

Antalya 2’nci Tüketici Mahkemesi'nde görülen duruşmada D.Ç., krediyi kendisinin çekmediğini, dolandırıcılar tarafından 20 dakika boyunca telefonda oyalanarak bilgilerinin alındığını ve bankanın ikazıyla dolandırıldığını anladığını ifade etti. 2 bankadan çekilen kredinin birinin iptal edildiğini kaydeden D.Ç., diğer bankadaki 81 bin liralık kredi borcunun 9 bin 400 liralık taksitini ödediğini belirtti. Mahkeme heyeti, gerekçesi ekli kararda açıklanmak üzere, D.Ç.'in borçlu olmadığının tespitine, kredi taksiti 9 bin 400 liralık tutarın bankadan alınarak kendisine ödenmesine hükmetti. (DHA)

DHA

Etiketler emsal karar Tüketici Mahkemesi mahkeme karar dolandırıcılık dolandırıcı adına çekilen banka kredisi banka kredisi
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