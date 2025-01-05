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Mahkemeden emsal karar: SGK kanserden ölen hastanın yakınlarına ödeme yapacak

Mahkemeden emsal karar: SGK kanserden ölen hastanın yakınlarına ödeme yapacak
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Mahkeme SGK'nın "ödeme listesinde bulunmaması nedeniyle ailesinin yaptığı ilaç ödemesinin faiziyle birlikte" Amasya'da bundan 2 yıl önce rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybeden kadın hastanın mirasçılarına ödemesine karar verdi.

Amasya'da çay ocağı işleten D.C.’ye, 2021 yılında rahim ağzı kanseri teşhisi konuldu. Hastalığın ikinci evresinde teşhis alan D.C., 2023 yılında hayatını kaybetti. D.C., tedavi sürecinde SGK'nın ödeme listesinde bulunmayan 'pembrolizumab' etken maddeli ilacı kullandı. Ölümünün ardından D.C.'nin mirasçıları annesi H.C ve kardeşi M.C., tedavi süresince D.C.'nin kullandığı kutusu 65 bin TL olan ilaca yaptıkları ödemeyi geri alabilmek için avukatları Eliz Atlı aracılığıyla SGK’ya dava açtı. Samsun 3'üncü İdare Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde, ilaç giderlerinin, D.C.'nin tedavisi boyunca annesi ve kardeşi tarafından karşılandığı belirtilerek, ödenen ilaç bedelinin hesaplanarak yasal faiziyle birlikte kesintisiz olarak karşılanması talep edildi.

MAHKEMEDEN 'SGK KARŞILAMALI' KARARI

Mahkeme kararında, Anayasanın 'Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devleti' maddesi hatırlatılarak; devletin, herkesin sağlıklı bir yaşam sürdürmesi için gerekli teşkilatı kurmakla görevli olduğuna dikkat çekildi. Bu kapsamda kullanılan ilacın hastanın tedavisinde kullanılmasının uygun olacağının hekim raporuyla belirlendiği belirtildi. Ayrıca, Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun ilgili maddesinde, sağlık sigortasından sağlanacak sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlanmanın genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için bir hak olduğu, hizmet ve hakların finansmanını sağlamanın davalı idarenin yükümlülüğünde olduğu ifade edildi. Mahkeme, kararında davanın kabulüne karar verip, rahim ağzı kanseri tanısı konulan D.C.'nin rahatsızlığının tedavisinde kullanılan ilacın bedelinin davacı aile tarafından ödendiği faturalardan tespit edildiğini belirterek, idarenin başvuruya ilişkin işleminin iptali ile ilaç bedelinin yasal faiziyle birlikte davacılara miras payları oranında kesinti yapılmadan SGK tarafından karşılanmasına hükmetti.

'İLAÇ BEDELİ 1 MİLYON 400 BİN TL'

Anne emekli öğretmen H.C., 2021 yılında kızına 2'nci evredeyken kanser teşhisi konulduğunu ve kurtulamadığını söyleyerek, "2,5 sene hastalığı sürdü. İlaç için gereken parayı hep çevremizin yardımıyla, kendimiz karşıladık. 1 milyon 400 bin TL tuttu toplamda. O süreçte evi satmaya kalktık, arabayı satmaya kalktık. Herkesten borç aldık. Kızım rahmetli oldu. Sonra sağ olsun hiç tanımadığım birisi beni yönlendirdi ve dava açtık. Şimdi mahkeme kararıyla ilacın parasını geri alacağız" ifadelerini kullandı. (DHA)

DHA

Etiketler kanser ilacı SGK Sosyal Güvenlik Kurumu mahkeme karar miras mirasçı
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