Mahkemeden eski eşe cinsel saldırıya ceza indirimi

Zonguldak'ta boşandığı eski eşine cinsel saldırıda bulunan zanlı 12 yıl hapis cezasına çarptırılırken, mahkeme zanlının cezasında 2 yıllık "takdir indirimi" uyguladı.

Geçen nisan ayında Zonguldak'ta gerçekleşen mide bulandırıcı olayda H.B., hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen eve gelen eski eşi C.B.'nin ağzını bornoz kuşağıyla kapatıp, boğazına bıçak dayayarak, tehdit edip kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ederek şikayetçi oldu.

Soruşturma kapsamında C.B., jandarma tarafından gözaltına alındı. C.B. jandarmadaki ilk ifadesinde suçlamaları reddederken, evdeki bir bıçakta DNA'sı ve vücudunda H.B.'ye ait tırnak izleri bulunması nedeniyle tutuklandı.

C.B. hakkında 'Konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'Nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla dava açıldı.

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen 2'nci duruşmada tutuklu sanık C.B. ile avukatı hazır bulundu. Sanık, üzerine atılı suç işlemediğini öne sürerek beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, boşandığı eşine karşı cinsel saldırı eylemini sabit görerek 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, 6'da 1 oranında takdiri indirim uygulayarak sanığın cezasını 10 yıla düşürdü. Ayrıca sanık C.B.'ye 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 10 ay olarak verilen hapis cezası da 6 bin lira para cezasına çevrildi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

DHA