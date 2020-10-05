Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı

Belediye-İş Sendikası Bolu Şubesi Başkanı Sinan A., makam odasında bir kadınla görüntülü görüştüğü sırada cinsel içerikli sohbet etti.

CİNSEL İÇERİKLİ SOHBET ETTİĞİ KADIN GÖRÜNTÜLERİ KAYDETTİ

Sinan A., karşısında kadın soyunurken mastürbasyon yaptı. İsmi öğrenilemeyen kadın, Sinan A. ile cinsel içerikli sohbet ettiği görüntüleri kaydetti.

GÖRÜNTÜLER SENDİKANIN GENEL MERKEZİNE KADAR ULAŞTI

Kayıt, belediye işçileri arasında yayılmaya başladı. Görüntüler, Whatsapp gruplarında yayıldı ve sendikanın genel merkezine kadar ulaştı. Belediye-İş Sendikası Genel Merkezi, kentte infial uyandıran görüntülerin ardından Sinan A.'yı görevden aldı.