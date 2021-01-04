Makas atarak bir kadına çarpan sürücü serbest bırakıldı

İstanbul Bakırköy'de sürücüsünün makas atarak çarptığı kadın hafızasını yitirdi. Asli kusurlu sürücünün serbest bırakılmasına yakınlarından tepki geldi.

Kaza, geçen 16 Ağustos'ta İncirli Caddesi'ndeki yaya geçidinde meydana geldi. İsmiye Aral, yolun karşı tarafına geçmek isterken, hızla gelen bir başka otomobili makas atarak sollayan sürücünün yönetimindeki otomobilin çarpması ile neye uğradığını şaşırdı.

Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. 3 ay süreyle yoğun bakımda kalan kadın sağlık durumunun düzelmeye başlaması üzerine normal odaya alındı, ancak hafızasının yerinde olmadığı görüldü.

''İNSAN HAYATI BU KADAR UCUZ OLMAMALI''

Annesinin yanından aylardan bu yana ayrılmayan çocuklarından Şanser Aral, bilirkişi raporunda sürücü Bilal Hıdır A'nın asli kusurlu görünmesine ve ortada kamera görüntüleri bulunmasına rağmen sürücü Bilal Hıdır A'nın kazadan hemen sonra serbest bırakılmasını kabul edemediklerini söyledi. Aral, "İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı" dedi.