Makas dehşetinin sanığını 22 aydır aranıyor

İstanbul Beşiktaş'ta 8 Haziran 2019'da meydana gelen 4 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı kazada firari sanık 22 aydır bulunamadı. Kazada eşini ve 8 yaşındaki oğlunu kaybeden İlhan Ö., alkollü olduğunu iddia ettiği sanığın hala firari olmasından büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

Makas atarak ilerleyen sürücü Yusuf A.'nın kazaya sebep sebep olduğu iddia edilmiş, kazanın ardından olay yerinden kaçtıkları öne sürülen 4 sanık yakalanmış fakat kazaya sebep olduğu iddia edilen otomobilinin sürücüsü Yusuf A. kaçmıştı.

Kazada eşini ve 8 yaşındaki oğlunu kaybeden İlhan Ö., DHA muhabirine yaptığı açıklamada, kazada ‘öldü’ diye toprağa verdiği kızı Hiranur'un yaşadığını, toprağa verilen kızın ise kendi yeğeni Gülnür E. olduğunu 28 gün sonra öğrendiğini anlattı.

Acılı baba kazada eşini, oğlunu ve iki yeğenini kaybettiğini, alkollü bir şekilde araç kullandığını iddia ettiği sanık Yusuf A.'nın ise hala firari olmasından büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi.

"AİLEMİ DAĞITTI"

İlhan Ö. kazadan sonra sanıkların yaralılara yardım etmediğini ve sanık Mehmet T.'nin aracın sürücüsü firari sanık Yusuf A.'yı ve diğer sanıkları olay yerinden kaçırdığını öne sürdü. Ö., kazada resmi kayıtlara ölü olarak geçen daha sonra yaşadığı ortaya çıkan Hiranur Ö.'nün (11) ise bir gözünün görme yetisini tamamen kaybettiğini diğer gözünün ise bulanık gördüğünü, vücudunun birçok yerinde de hasar olduğunu aktardı.

Ö. "Yusuf A. 2 yıldır firari, benim ailemi dağıttı. Her gün eve geldiğimde ağlıyorum. Onları olay yerinden kaçıran Mehmet T.'nin daha fazla ceza almasını, Yusuf A.'nın ise bir an önce yakalanmasını istiyorum" diyerek mağduriyetini dile getirdi.

Kazada ağır yaralan Hiranur Ö. ise "Kaza anını hatırlamıyorum. Her şey bir anda oldu" diyerek çok zorlandığını belirtti.

NE OLMUŞTU

Beşiktaş'ta TEM otoyolunda 8 Haziran 2019'da sürücü Yusuf A., içinde 14 kişinin bulunduğu araca çarpmış, kazada 4 kişi ölmüş, 10 kişi yaralanmıştı. Makas atarak kazaya sebep olduğu iddia edilen sürücü Yusuf A.'yı olay yerine gelerek kaçırdıkları öne sürülen 4 sanığın davasında karar çıkmış, mahkeme "Suçluyu kayırma" suçundan sanık Abdulsamet T.'yi 4 yıl, sanık Mehmet T.'yi 3 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Diğer iki sanık Murat Ş. ve Selman U. hakkında ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişti. Kazaya makas atarak sebep olduğu iddia edilen sürücü Yusuf A.'nın ise firari olması nedeniyle dosyayı ayrılmıştı. 22 aydır firari olan sanık Yusuf A. hakkında " Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma" suçundan 2 yıl dan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.