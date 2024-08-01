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Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

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Malatya'da saat 05:52'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Geçen yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 bine yakın canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor. 

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde sabaha karşı Riçhter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Malatya ve ilçelerinden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 05.52’de merkez üssü Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 10.38 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Malatya kent merkezi ve ilçelerinden de hissedildi. AFAD ve belediye ekipleri depremden sonra saha taraması başlatırken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Malatya'da saat 05:52'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

 BAKAN YERLİKAYA: SAHA TARAMASI BAŞLATILDI, OLUMSUZ DURUM YOK

Depremden kısa süre sonra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada an itibariyle depremde olumsuz bir durum olmadığını belirterek, “Malatya Yeşilyurt’ta 4.4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımız saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi bir olumsuz durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.” İfadelerini kullandı. (DHA)

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

Etiketler Malatya deprem deprem oldu malatya'da deprem
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