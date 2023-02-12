Malatya'da 5,1 büyüklüğünde deprem
10 ili vuran depremlerin 7. gününde artçı sarsıntılar devam ediyor. Son olarak Malatya Hekimhan'da saat 19:29'da 5b.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
6 Şubat'ta merkez üssü Maraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarında zamana karşı yarış devam ederken sayısı 2 bini geçen artçı sarsıntılar da sürüyor.
Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı bilgiye göre saat 19:19'da Malatya Hekimhan Başkavak merkezli bir deprem daha meydana geldi. 5.1 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 2.6 km olarak açıklandı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol