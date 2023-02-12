Malatya'da 5,1 büyüklüğünde deprem

10 ili vuran depremlerin 7. gününde artçı sarsıntılar devam ediyor. Son olarak Malatya Hekimhan'da saat 19:29'da 5b.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

6 Şubat'ta merkez üssü Maraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarında zamana karşı yarış devam ederken sayısı 2 bini geçen artçı sarsıntılar da sürüyor.

Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı bilgiye göre saat 19:19'da Malatya Hekimhan Başkavak merkezli bir deprem daha meydana geldi. 5.1 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 2.6 km olarak açıklandı.