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  4. 09 Ekim 2020 15:47

Malatya'da 947 altın sikke ele geçirildi

Malatya’da, polisin tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda, 947 altın sikke ele geçirildi.

Malatya'da 947 altın sikke ele geçirildi
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı polis ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, Malatya- Elazığ karayolu üzerinde oluşturdukları yol kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde bir yolucunun üzerinde arama yaptı.

Aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 947 altın sikke ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan ismi açıklanmayan şüphelinin sorgulanmasına başlandı.

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