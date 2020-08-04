Malatya'da çok şiddetli deprem!

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12:37'de AFAD verilerine göre 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli rasathanesi depremin büyüklüğünü 5,7 olarak açıklarken deprem büyük bir korkuya ve paniğe yol açtı.

Deprem Elazığ, Gaziantep, Diyarbakır ve Şanlıurfa'dan da hissedildi. Can ya da mal kaybına ilişkin ise henüz bir bilgi yok. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Malatya Valisi Aydın Baruş yaptığı açıklamada "Jandarma ve AFAD ekipleri mahallelerle iletişim kuruyor. Şu ana kadar yansıyan olumsuzluk yok." dedi.

"BAZI BİNALARDA AĞIR HASAR VAR"

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük ise haziran ayında meydana gelen depremde hafif hasar gören binalarda ağır hasar oluştuğunu söyledi. Bu binaların daha önceden boşaltıldığını kaydeden Sülük, şu ana kadar herhangi bir can kaybı tespiti olmadığını belirtti.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Soylu açıklamasında, "Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.37'de 5,2 büyüklüğünde gerçekleşen depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok. Taramalara AFAD ekipleri ve Jandarmamız tarafından devam ediliyor" ifadelerini kullandı.

AFAD'ın Twitter açıklamasında da olumsuz bir ihbar alınmadığı belirtildi.

PROF. DR. NACİ GÖRÜR UYARMIŞTI

Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'da geçtiğimiz hafta meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada "Deprem Malatya Fayı üzerinde oldu, DAF ile ilgili değil. Bu fay da uzun zamandır enerji biriktiriyor" uyarısında bulunmuştu.

Görür 1 Ağustos Cumartesi günü yaptığı açıklamada "Arkadaşlar, bu sabah Malatya, Yeşilpınar/Hekimhan'da olan 3,8'lik küçük deprem MalatyaFayı üzerinde oldu, DAF ile ilgili değil. Bu fay da uzun zamandır enerji biriktiriyor. Sevgiler." demişti.

Prof. Dr. Görür, açıklamasının devamında, "Arkadaşlar, bazı izleyicilerim Malatya Fayı hakkında bilgi istiyorlar. Bu fay son zamanlarda Munzur Üniversitesi öğretim üyesi Taylan Sancar vd tarafından ayrıntılı olarak çalışılmaktadır. 2018 J Seismol. Yayınlarına göre Malatya Fayı 7.4 büyüklüğüne varabilecek deprem üretebilecek kapasitededir. Bu hesaplamayı yazarlar bu fayın son 10 bin sene içerisinde üretmiş olduğu 4 deprem verisine dayanarak yapmışlardır" dedi.

Prof. Dr. Naci Görür: Bu fay uzun zamandır enerji biriktiriyor







