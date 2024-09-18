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Malatya'da freni boşalan kamyonet ortalığı savaş alanına çevirdi

Malatya'da freni boşalan kamyonet ortalığı savaş alanına çevirdi
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Malatya'nın Yazıhan ilçesinde freni boşalan meyve yüklü kamyonet biri park, diğeri hareket halinde olan iki araca çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı.

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde freni boşalan meyve yüklü kamyonet biri park, diğeri hareket halinde olan iki araca çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı.

Malatya'da freni boşalan kamyonet ortalığı savaş alanına çevirdi - Resim : 1Kaza, akşam saatlerinde Yazıhan ilçesine bağlı Fethiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeyken freni boşalan kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki bir araca ve hareket halindeki başka bir araca çarptı. Kazada, 7 kişi yaralandı.

Malatya'da freni boşalan kamyonet ortalığı savaş alanına çevirdi - Resim : 2İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sek edildi. Yaralıların kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

Etiketler Malatya Malatya Yazıhan Malatya kamyon Malatya freni boşalan kamyon Malatya kaza
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