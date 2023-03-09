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Malatya'da katliam gibi kaza: 7 kişi hayatını kaybetti

Malatya'da katliam gibi kaza: 7 kişi hayatını kaybetti
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Malatya'nın Darende ilçesinde bir kamyonun şarampole devrilmesi sonucunda içerisinde bulunan 7 kişi yaşamını hayatını kaybetti.

Malatya'nın Darende ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Fikret Z. (37) yönetimindeki 44 ADN ... plakalı kamyon, şarampole devrildi.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kamyonun içerisinde bulunan 7 kişinin hayatını kaybettiği belirlenen kazanın nedeni araştırılıyor.

Etiketler kaza katliam malatya
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