Malatya'da katliam gibi kaza: 7 kişi hayatını kaybetti
Malatya'nın Darende ilçesinde bir kamyonun şarampole devrilmesi sonucunda içerisinde bulunan 7 kişi yaşamını hayatını kaybetti.
Malatya'nın Darende ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Fikret Z. (37) yönetimindeki 44 ADN ... plakalı kamyon, şarampole devrildi.
7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kamyonun içerisinde bulunan 7 kişinin hayatını kaybettiği belirlenen kazanın nedeni araştırılıyor.
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