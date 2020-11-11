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  4. 11 Kasım 2020 22:28

Malatya'da korkunç kaza! 6 araç birbirine girdi

Malatya'da meydana gelen zincirleme kazada 6 araç birbirine girdi. Araçların yoldan kaldırılması sonucu trafik normale döndü.

Malatya'da korkunç kaza! 6 araç birbirine girdi
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Kaza, Malatya-Elazığ karayolu Küçük Sanayi Sitesi alt geçit mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan bir aracın aynı yöne ilerleyen bir başka araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen maddi hasarlı kazayı fark etmeyen 4 araç sürücüsü de kazaya karıştı. 6 aracın birbirine girdiği kazada araçlardan biri diğer araçların üzerine çıkarak durabildi.

Şans eseri yaralananın olmadığı kazada araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, bölgede trafik bir süreliğine kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırılmasıyla trafik normale dönerken, kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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