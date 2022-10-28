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Malatya'da korkutan deprem!

Malatya'da korkutan deprem!
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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.

Depremin yerin 5.14 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 4.0 olarak ifade edildi.

Etiketler deprem malatya
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