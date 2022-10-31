Malatya'da korkutan deprem!

Malatya'da korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre depremin büyüklüğü 4.1 olarak belirtildi.

Malatya'da meydana gelen deprem korkuya neden oldu. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli'den yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 4.0 olarak belirtildi.