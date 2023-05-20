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  4. Dün peş peşe 3 kez sallanan Malatya'da bir deprem daha

Malatya'da korkutan deprem

Malatya'da korkutan deprem
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Kandilli Rasathanesi, dün peş peşe 3 depremle sarsılan Malatya'da 3.0 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 binden fazla canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor. 

Dün art arda 3 depremin meydana geldiği Malatya'da bu kez 3.0 büyüklüğünde deprem yaşandı. Son olarak bugün saat 9.00'da Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Malatya'da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7.7 olarak hesaplandı.

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

Etiketler malatya deprem deprem oldu korkutan deprem
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