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  4. 21 Temmuz 2020 22:58

Malatya'da otomobile satırla saldırdı

Malatya'da iki kişinin karıştığı kavga sonucunda emanet araca satırla saldıran kişi gözaltına alındı.

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Malatya'da iki kişinin karıştığı kavgada satırlı saldırıda bulunulan araçta büyük çaplı hasar meydana geldi.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Konuşan Sokak içerisinde meydana gelen olayda, arkadaşı S.K.'dan aldığı emanet araçla bölgeye gelen ismi öğrenilemeyen bir kişi akrabası olduğu ileri sürülen Ş.K. ile henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Ş.K. otomobile satırla saldırdı. Yaralananın olmadığı olayda araçta büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, Ş.K. ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından kullandığı satır ile birlikte gözaltına alındı.

Ekiplerin olayın gerçekleştiği sokak ve araçta inceleme yaptığı olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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otomobil , saldırı , malatya
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