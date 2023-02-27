Malatya'daki depremde 22 bina yıkıldı, ölü ve yaralılar var!

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sırasında bazı hasarlı binalar çöktü. AFAD depremde 1 kişinin hayatını kaybettiğini 69 da yaralı olduğunu açıkladı.

AFAD'tan alınan son bilgilere göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssünün Yeşilyurt ilçesi olduğu derinliğinin ise 6,96 metre olduğu belirtildi.

Büyük deprem Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa ve Elazığ'da da hissedildi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıkladı.

BAKAN ÖZER AÇIKLADI: 22 BİNA YIKILDI!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise yaptığı açıklamada; 22 binanın yıkıldığını 20 kişinin hastaneye kaldırıldığını ve şu ana kadar bir can kaybı yaşanmadığını duyurdu.

AFAD AÇIKLADI: 1 ÖLÜ, 69 YARALI VAR

AFAD Başkanı Yunus Sezer, yaptığı açıklamada 5 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Maalesef 1 vatandaşımız hayatını kaybetti. 69 yaralımız hastanelere sevkedildi.

AFAD: YIKILAN BİNALAR OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başklanlığı'ndan Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi merkezli 5.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Deprem sonrasında, saha tarama çalışmaları sonucunda yıkılan binalar olduğu tespit edilmiş olup, arama kurtarma ekiplerimiz bölgeye hızlıca sevk edilmiş ve çalışmaya başlamışlardır. Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi; riskli binaların etrafında bulunulmaması önem arz etmektedir" denildi

"ŞU ANA KADAR CAN KAYBI YOK"

Yeşilyurt merkezli deprem nedeniyle bazı ağır hasarlı binaların yıkıldığı haberleri gelirken ilçe Belediye Başkanı Çınar, şu ana kadar can kaybı bilgisinin olmadığını söyledi.

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın açıklamaları şöyle:

Maalesef bir kez daha sarsıldık. Şana kadar ulaşan can kaybımız yok ama bazı binaların yıkıldığına dair ihbarlar geliyor. Ben de ekiplerimizi oralara yönlendirip enkaz altında kalan var mı diye kontrol ettiriyorum. Ben de bölgelere gidiyorum. Biz daha önce ağır hasarlı binalara girilmemesi konusunda uyarmıştık. İnşallah uyarıyı dinlemeyen olmamıştır. Birkaç binanın yıkıldığı yönünde bilgiler geldi. Ekipleri gönderdik, teyit almaya çalışıyoruz. 5 bina ile ilgili bana bilgi geldi, çağrı merkezimize gelen ihbarları da değerlendiriyoruz. Battalgazi bölgesinde birkaç binanın yıkıldığı bilgisini aldım.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gürkan, ''Merkez üssü Malatya / Yeşilyurt olan 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremden etkilenen bütün hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Lütfen hasarlı evlere girmeyelim." ifadelerini kullandı.

AFAD: Ekiplerimiz teyakkuz halinde

AFAD Başkanı Yunus Sezer, depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Malatya ilimizin Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremler şöyle: