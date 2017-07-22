Maliye Bakanı Ağbal ekmek fiyatını duyunca şaşırdı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, memleketi Bayburt'ta, davul zurna eşliğindeki halk oyunları ekibi tarafından karşılandı. Esnafı gezerek bol kazançlar dileyen Bakan Ağbal, 1-2 lira arasında değişen ekmek fiyatını pahalı buldu. "Bir ailenin 4 ekmek aldığını düşünürsek pahalıymış" diyen Ağbal, günlük ekmek üretiminin 5 binin altında kalmasının maliyeti yükselttiğini söyledi, konuyu kentteki fırıncılarla konuşacağını açıkladı.



Öğle saatlerinde Erzurum'dan memleketi Bayburt'ta gelen Maliye Bakanı Naci Ağbal davul zurna eşliğindeki halk oyunları gösterileri ve, "İstikrarın adı, bütçenin mimarı, kabinenin balı, reisin kolu kanadı, şehrine hoş geldin, sefa geldin" yazılı pankartla karşılandı. Vatandaşlarla selamlaşan ve teşekkür eden Ağbal için Halk Ozanı Suphani Körçoban da saz eşliğinde yazdığı şiiri seslendirdi.



EKMEK FİYATINI YÜKSEK BULDU



Daha sonra ziyaret ettiği esnafa bol kazançlar dileğinde bulunan Maliye Bakanı Naci Ağbal, bir fırına girerek ekmek fiyatlarını sordu. 1 - 2 lira arasında değişen fiyatı yüksek bulan Bakan Naci Ağbal, "Bir ailenin 4 ekmek aldığını düşünürsek pahalıymış" dedi. Fırın işletmecisinin, “Mağduruz” yakınması üzerine değerlendirmelerde bulunan ve günlük ekmek üretiminin 5 binin altında kalmasının maliyeti ve fiyatları yükselttiğini ifade eden Ağbal, fırınlarda üretim sayısının artırılması gerektiğini söyledi. Ağbal, konuyla ilgili olarak kentteki fırıncılarla bir araya gelerek maliyetler hakkında görüşeceklerini söyledi.



TARİHİ BİNA İÇİN YENİ PAZARLIK



Daha sonra Ulu Cami'de öğle namazını kılan Bakan Ağbal, önceki ziyaretinde dikkatini çeken tarihi taş binanın restore edilerek 20 yıllığına Bayburt Üniversitesi'ne kazandırılmasını teklif ettiği bina sahibini tekrar ziyaret etti. Tarihi yapının altında yer alan marangoz atölyesine giren Bakan Ağbal, bina sahibine verdiği sözü hatırlattı. Bina sahibinin 20 yıllık kiralama süresinin çok olduğunu dile getirmesi üzerine Bakan Ağbal, kiralamada süresini 15 yıla indirdi. Maliye Bakanı Naci Ağbal, bina sahibiyle tokalaştıktan sonra, binanın restorasyonun ardından 15 yıl için Bayburt Üniversitesi'ne kazandırılacağını söyledi. Ağbal, tarihi binada incelemelerde bulundu.