Maltepe'de iki esnaf arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Maltepe’de iki esnaf arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Maltepe'de Bağlarbaşı Mahallesi Beşevler Sokak'ta saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iki esnaf arasında sokak ortasında henüz bilinmeyen bir neden dolayı tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü.

Esnaf olan Ulaş. O. yanındaki silahına davranarak diğer esnaf Savaş D.'ye kurşun yağdırmak istedi. Silahın tutukluk yapmasıyla Savaş. D., isabet eden bir kurşunla yaralandı. Bekçiler olayı fark ederek kaçmaya çalışan Ulaş O.'yu yakalayarak gözaltına aldı.

İhbar üzerine olay yerine acil servis ekipleri yaralı esnafa ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek çevredeki Hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri ekipleri inceleme yaparken polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.



Olay gören görgü tanığı, “İki kişi arasında tartışma çıktı. Silah seslerini duyduk dışarı çıktık. Bekçiler kaçmaya çalışan kişiyi yakaladı. Yaralanın durumu iyiydi” diye konuştu.