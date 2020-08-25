Maltepe'de ormanlık alanda yangın paniği

Başıbüyük Ormanı'nda saat 15.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormandan yükselen alevleri gören vatandaşlar bir yandan yangına müdahale ederken, bir yandan da itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Vatandaşlar yangının büyümesini engellemek için büyük çaba sarf etti. Yerden ve havadan müdahale ile yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Bir vatandaş "Ufak bir alev gördük. Alevler bir anda büyüdü. Müdahale ettik ama yetişemedik. Ekipler geldi söndürdük" diye konuştu.