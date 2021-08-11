  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Orman yangınlarıyla kabusu yaşayan Manavgat depremle sarsıldı

Manavgat'ta deprem

Manavgat'ta deprem

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yangınlarla boğuşan Manavgat'ta yaşanan deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Orman yangınlarının günlerce sürdüğü Antalya Manavgat bu sefer de depremle sarsıldı.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 12.48'te Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem hafif şekilde hissedildi.

Etiketler manavgat deprem deprem oldu kandilli
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Burhan Kuzu'ya seks kasediyle şantaj iddiası
Makyajsız görüntülenen Nesrin Cavadzade çılgına döndü: O fotoğrafları sileceksiniz
Ünlü oyuncu Aybüke Pusat’tan dikkat çeken aşk açıklaması
CHP'li ''Adayımızın ismini açıklıyorum'' deyip 3 isim verdi
Dolar, Euro, Sterlin, gümüş ve altın... Piyasalarda dikkat çeken hareketlilik!
Sel Bartın'ı yuttu... Felaketin boyutu güneş doğunca ortaya çıktı!
Bakan Pakdemirli'nin 2 danışmanının 111 suç kaydı çıktı!
Bardağı taşıran damla: Alanya'da Afganistan bayrağını göndere çektiler!
Dükkanına Erdoğan’ın fotoğrafını astığı için para cezası kesildi
Fatoş Altınbaş eski eşi Emir Sarıgül’ü ifşa etti