Manavgat'ta deprem

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yangınlarla boğuşan Manavgat'ta yaşanan deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Orman yangınlarının günlerce sürdüğü Antalya Manavgat bu sefer de depremle sarsıldı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 12.48'te Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem hafif şekilde hissedildi.