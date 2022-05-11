Manisa Turgutlu'da korkunç kaza: 1 ölü, çok sayıda yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan otobüs ile kamyon çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 29 kişi yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sanayi bölgesindeki bir fabrikaya işçi taşıyan otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralılardan 7'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Turgutlu'dan Manisa'daki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikaya giden işçileri taşıyan 45 J 6405 plakalı otobüs, Bağyurdu OSB kavşağı yakınında demir profil yüklü 45 LT 505 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonda bulunan profiller otobüsün camından içeri girdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, yaralanan 30 işçi, Turgutlu Devlet Hastanesi ve çevredeki özel hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 1'i hayatını kaybetti.

MANİSA VALİSİ KARADENİZ'DEN AÇIKLAMA

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Ulusoy ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, kaza yerine gelerek incelemede bulundu.

Vali Karadeniz, gazetecilere, kazanın 18.56'da meydana geldiğini belirterek, "29 yaralımız var, 1 vatandaşımız ise hayatını kaybetti ilk belirlemelere göre. Tüm yaralılar hastanelere sevk edilmiş durumda. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.