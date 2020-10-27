Manisa'da 705 litre sahte içki ele geçirildi

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İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi esnasında G.Ş'nin (54) evinden yoğun anason kokusu gelmesi üzerine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 105 litre sahte rakı, 600 litre sahte şarap ile 2 kilogram anason ve sahte içki üretiminde kullanılan malzeme ele geçirildi.
Şüpheli G.Ş. hakkında adli işlem başlatıldı.
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