Manisa'da 705 litre sahte içki ele geçirildi

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi esnasında G.Ş'nin (54) evinden yoğun anason kokusu gelmesi üzerine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 105 litre sahte rakı, 600 litre sahte şarap ile 2 kilogram anason ve sahte içki üretiminde kullanılan malzeme ele geçirildi.

Şüpheli G.Ş. hakkında adli işlem başlatıldı.