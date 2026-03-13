Manisa'da dehşet! Birlikte alkol aldığı arkadaşını öldürdü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 33 yaşındaki bir kişi, birlikte alkol aldığı U.Ç.'yi (30) bıçaklayarak öldürdü. Kaçan şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 01.30 sıralarında, Turan Mahallesi Pazar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; beraber alkol alan S. P. ile U.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. S.P. bıçakla Ç.'yi göğüs, kalça ve karnından yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ç., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ç., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ç.'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

UYUŞTURUCU İDDİASI

Polis, olayın ardından kaçan S.P.'yi saklandığı evde yakalayıp, gözaltına aldı. Uyuşturucu kullandığı ileri sürülen şüpheli S.P. hakkında, bu konuda da soruşturma başlatılıp, incelenmek üzere kan ve idrar örneği alınacağı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA