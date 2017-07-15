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  4. 15 Temmuz 2017 17:10

Manisa'da FETÖ'den 78 gözaltı

Manisa'da, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen 78 zanlı gözaltına alındı.

Manisa'da FETÖ'den 78 gözaltı
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Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'ye yönelik kentteki soruşturmalar sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah, ByLock kullandığı belirlenen ve gözaltı kararı çıkartılan 250 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında işçi, memur, esnaf, öğretmen, doktor gibi her kesimden alınan 78 kişi, gözaltına alındı. Manisa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından zanlılar, emniyete götürüldü.

DEAŞ'TAN İSE 4 KİŞİ GÖZALTINDA

Öte yandan bir diğer terör örgütü DAEŞ'e yönelik kentte yapılan operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı. Yakalanan bu şüpheliler de emniyete götürüldü. Zanlıların sorgularının devam ettiği öğrenildi.

gözaltı , fetö