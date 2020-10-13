  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 13 Ekim 2020 21:39

Manisa'da kahvehane baskını! 40 bin lira ceza kesildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde, bir kahvehaneye düzenlenen baskında yasak olmasına rağmen kağıt oynayan 13 kişiye, 40 bin 950 lira ceza kesildi.

Manisa'da kahvehane baskını! 40 bin lira ceza kesildi
A+ A-

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eskicami Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'ndeki bir kahvehanede, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen iskambil kağıdı ile oyun oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Kahvehaneye baskın yapan ekipler, 13 kişiyi iskambil kağıdı ile oynarken suçüstü yakaladı. Aralarında kahvehane sahibinin de bulunduğu 13 kişiye, Covid-19 kurallarına ve İlçe Hıfzıssıhha kurallarına uymamaktan kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 40 bin 950 lira idari para cezası kesildi.

kağıt , yasak , iskambil
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM